إمكانية سحب الوسام الملكي من سعد لمجرد واردة إن ثبتت في حقه تهمة الاغتصاب
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
كشفت مصادر مطلعة أن الوسام الملكي الذي حصل عليه الفنان المغربي سعد لمجرد قبل أزيد من سنة قد يسحب منه بقرار من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة وذلك إذا ما ثبتت تهمة الاغتصاب في حقه وأدانه القضاء الفرنسي بالسجن.
وأضافت ذات المصادر أن حمل الوسام الملكي يتطلب مجموعة من الشروط على حامله أن يراعيها كما ينص على ذلك القانون المنظم له ، وبالتالي فمن غير المستبعد في تلك الحالة سحبه من "المعلم".
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