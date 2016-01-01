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بالفيديو : ملك الراب " مسلم " يبعث برسالة نارية حزنا على " محسن فكري "

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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بالفيديو : ملك الراب " مسلم " يبعث برسالة نارية حزنا على " محسن فكري "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

 

توالت ردود الأفعال عقب واقعة الحسيمة التي شهدت وفاة بائع السمك " محسن فكري " الذي أخرج حادث وفاته آلاف المغاربة من اجل الاحتجاج في الشارع ، على الطيرقة المهينة التي توفي بها فكري ، في ذات السياق ، نشر ملك الراب المغربي ، الفنان " مسلم " تدوينة نارية على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، حملت كلمات ذات دلالات عميقة ، تختزل في كنهها تفاصيل ما وقع لـ " محسن فكري " و من خلال المئات من المستضعفين في هذا الوطن ، الذين يتعرضون يوميا للقمع و الحكرة و ما شابهها من أساليب الشطط .

مسلم كتب :

مشكيل ديالي مايحلو لا فلان ولا غيرو

مكيعرفينيشي أصلا واش كاين فقاع بيرو

صوتي يمكن وصلو ملِّي كنت واحد من حميرو

حيث دبا وصلناه و غطيناه يحلم فسريرو

محال يشوفني فالحُلم و يفيق يسمح فشخيرو

أنا ذبانة فبطانة كنقلب كيف نعيش

انتما فالسياسة فنانة قريتو علم التكريش

أنا واحد من الشعب و الشعب يعني التهميش

خليوني نموت بالجوع وتحبسوني إذا بعت حشيش

ماحس بالدمعة غير الخد اللي عليه تسيل

وانا غير واحد من جيل عيّا من ضلام الليل

كما قام بإعادة نشر أغنيته الشهيرة " أش باغيين هاد الناس " و التي تعتبر صورة كاربونية لما وقع لمحسن فكري ، بائع السمك الذي تم طحنه على شاكلة
الأزبال .




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