بالفيديو : ملك الراب " مسلم " يبعث برسالة نارية حزنا على " محسن فكري "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توالت ردود الأفعال عقب واقعة الحسيمة التي شهدت وفاة بائع السمك " محسن فكري " الذي أخرج حادث وفاته آلاف المغاربة من اجل الاحتجاج في الشارع ، على الطيرقة المهينة التي توفي بها فكري ، في ذات السياق ، نشر ملك الراب المغربي ، الفنان " مسلم " تدوينة نارية على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، حملت كلمات ذات دلالات عميقة ، تختزل في كنهها تفاصيل ما وقع لـ " محسن فكري " و من خلال المئات من المستضعفين في هذا الوطن ، الذين يتعرضون يوميا للقمع و الحكرة و ما شابهها من أساليب الشطط .

مسلم كتب :

مشكيل ديالي مايحلو لا فلان ولا غيرو

مكيعرفينيشي أصلا واش كاين فقاع بيرو

صوتي يمكن وصلو ملِّي كنت واحد من حميرو

حيث دبا وصلناه و غطيناه يحلم فسريرو

محال يشوفني فالحُلم و يفيق يسمح فشخيرو

أنا ذبانة فبطانة كنقلب كيف نعيش

انتما فالسياسة فنانة قريتو علم التكريش

أنا واحد من الشعب و الشعب يعني التهميش

خليوني نموت بالجوع وتحبسوني إذا بعت حشيش

ماحس بالدمعة غير الخد اللي عليه تسيل

وانا غير واحد من جيل عيّا من ضلام الليل