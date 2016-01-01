هذا هو سبب تدخل الملك في قضية سعد لمجرد
قال رضى البرادي مدير أعمال المغني المغربي، سعد لمجرد، أن أسرة هذا الأخير، طلبت دعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، الذي أبى إلا أن يستجيب في إطار قرينة البراءة و احترام استقلالية القضاء الفرنسي .
وأضاف البرادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المحامي ،إريك ديبون موريتي الذي تم توكيله من قبل سعد لمجرد، وافق على القيام بهذه المهمة، مشيرا الى ان هناك مسطرة تأخذ مسارها " ولدينا بطبيعة الحال الثقة في العدالة الفرنسية".
يشار الى أنه تم توجيه التهمة للمغني المغربي وأودع السجن مساء الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي". وتقدم دفاعه بطلب استئناف قرار الاعتقال. وكان من المقرر أن يحيي سعد لمجرد حفلا موسيقيا السبت الماضي بقصر المؤتمرات في باريس.
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