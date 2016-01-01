بالصور : سعيد الناصري يهدي"شقتين" و يكرم فنانين كبيرين في ليلة "نجوم الشاشة "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في إطار سهرة ليلة نجوم الشاشة التي ينظمها سعيد الناصري تم تكريم كل من الممثلة القديرة أمينة رشيد وزوجها الكاتب المسرحي عبد الله شقرون، تحت تصفيقات الحاضرين من رجال أعمال وشخصيات رياضية يتقدمهم فوزي لقجع ومريم بنصالح وشخصيات فنية وسياسية وجمعوية.
وقد دأب الفنان سعيد الناصري على تنفيذ الأهداف الخيرية والاجتماعية لليلة نجوم الشاشة حيث سلم شقة وعمرة للفنان عبد الرحمن برادي رائد المسرح والتلفزيون، وأهدى شقة لسيدة الشاشة المغربية للفنانة سلوى الجوهري والتي عانت مؤخرا مشاكل اجتماعية بعدما لم يعد يتصل بها أحد.
إلى ذلك ، فقد شارك في هذا الحفل الفني الكبير كل من الفنانة لطيفة رأفت التي تكلفت بتسليم أوراق الشقة لسلوى الجوهري والفنان خالد بناني، وسعيد موسكير وآخرون.
أما بالنسبة لمسابقة الأفلام والمسلسلات فقد سلمت لجنة التحكيم في شخص رئيسها نوفل براوي جائزة أحسن ممثلة للفنانة سامية أقريو عن مسلسل "سر المرجان"، وعبد اللطيف عاطف كأحسن ممثل عن المسلسل الأمازيغي "المياه العطشاء".
أما في مسابقة الأفلام السينمائية فقد تم اختيار أمين الناجي كأحسن ممثل عن دوره البطولي في فيلم "مسافة ميل" بحضور مخرجه سعيد خلاف، وأحسن ممثل مناصفة بين الفنان عزيز دادس عن فيلم "دالاص" وأحسن ممثل عن فيلم "دموع إبليس" للفنان رشيد الوالي.
جدير بالذكر أن لجنة التحكيم التي اختارت الأسماء الفائزة للدورة الثالثة من فعاليات ليلة نجوم الشاشة جمعت بين كل من رئيسها المخرج نوفل براوي ومساعدته الفنانة ثريا العلوي و الموسيقي الملحن والموزع النوري والإعلامي توفيق النادري والصحفي عبد اللطيف السكارجي.
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