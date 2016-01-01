الكشف عن هوية الفتاة الفرنسية التي قادت سعد المجرد للسجن (صور)

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

كشفت صحفية فرنسية أن الفتاة التي اتهمت النجم سعد المجرد، بمحاولة اغتصابها، هي احدى بطلات برنامج تلفزيون الواقع الفرنسي "REVANCHE DES EX" الذي عرض على قناة NRJ12.

و أوضح برنامج "برنامج ET بالعربي" ، أن الصحفية الفرنسية المدعوة مايفا أنيسا ، قامت بالتلميح عبر مجموعة من التغريدات إلى هوية الفتاة دون الكشف عن اسمها.

و هذه صورة لنجمات البرنامج المذكور ، و بينهن الفتاة التي اتهمت سعد المجرد بمحاولة اغتصابها.