الكشف عن هوية الفتاة الفرنسية التي قادت سعد المجرد للسجن (صور)
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
كشفت صحفية فرنسية أن الفتاة التي اتهمت النجم سعد المجرد، بمحاولة اغتصابها، هي احدى بطلات برنامج تلفزيون الواقع الفرنسي "REVANCHE DES EX" الذي عرض على قناة NRJ12.
و أوضح برنامج "برنامج ET بالعربي" ، أن الصحفية الفرنسية المدعوة مايفا أنيسا ، قامت بالتلميح عبر مجموعة من التغريدات إلى هوية الفتاة دون الكشف عن اسمها.
و هذه صورة لنجمات البرنامج المذكور ، و بينهن الفتاة التي اتهمت سعد المجرد بمحاولة اغتصابها.
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