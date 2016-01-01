آخر التطورات من باريس. سعد المجرد يطلب لقاء المحامي ديبون موريتي و المحكمة تحسم اليوم في طلب اطلاق سراحه
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في اخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد المجرد، قام المحامي الفرنسي المعروف إريك ديبون موريتي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة سعد في زنزانته بسجن فلوري ميلوجي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجد منذ يوم الجمعة الماضي في اطار مرحلة الحبس الاحتياطي، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.
و اوردت مصادر اعلامية فرنسية، ان لقاء موريتي بالمجرد دام أزيد من ساعة و جاء بطلب من هذا الاخير ، من اجل تحديد تفاصيل خطة الدفاع عنه في المرحلة المقبلة والعمل على تمتيع صاحب اغنية المعلم بالسراح المؤقت في أقرب الاجال.
و تضيف المصادر ان المجرد سيتوصل برد المحكمة الفرنسية حول طلب اطلاق سراحه بكفالة، مساء اليوم الاربعاء عبر البريد، مؤكدة أنه لا توجد هناك أي جلسة مبرمجة اليوم لها علاقة بقضية اعتقال الفنان المغربي.
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