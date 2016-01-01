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عاجل .. القضاء الفرنسي يصدم سعد المجرد مجددا و يقرر استمرار حبسه الى غاية ..

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. القضاء الفرنسي يصدم سعد المجرد مجددا و يقرر استمرار حبسه الى غاية .. عاجل .. القضاء الفرنسي يصدم سعد المجرد مجددا و يقرر استمرار حبسه الى غاية ..

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح 

في خبر غير سار بخصوص قضية سعد المجرد المتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية ، رفض القاضي الفرنسي قبل قليل طلب الاستئناف الذي تقدم بيه دفاع الفنان المغربي لإنهاء مدة الاعتقال الاحتياطي .

و قرر القاضي الابقاء على سعد المجرد في السجن المحلي فلوري ميلوجي بباريس الى غاية الاسبوع المقبل ، إلى حين عرضه أمام محكمة الاستئناف.

و قرر قاضي الحريات بمحكمة باريس تأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل محامي سعد لمجرد إلى وقت لاحق.

ومن المرتقب أن يقرر القضاة عشية اليوم أو غدا الخميس موعدا جديدا للجلسة المقبلة من أجل حضور المغني المغربي الى المحكمة .

وكانت هيئة الدفاع عن سعد المجرد قد تقدمت بطلب رسمي لمحكمة الاستئناف والمدعي العام الفرنسي، أول أمس الاثنين، لمتابعة الفنان المغربي في حالة سراح، بالإضافة إلى تمكينه من مواجهة المدعية .

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