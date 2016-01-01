في تصريح لـ "أخبارنا" .. رشيد الوالي يرد على اتهامه بالتسبب في أزمة حادة لطفل مُعاق

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقب نشر جريدة " الأخبار " في عددها ليوم أمس الثلاثاء ، خبرا تحت عنوان " رشيد الوالي يستبب في أزمة نفسية حادة لطفل معاق مبتور اليدين " ، استنادا إلى معطيات كشف عنها والد الطفل ، و الذي أكد لـ " الأخبار " ان ابنه يعيش أزمة نفسية بعدما وعده الوالي بلعب دور البطولة في فيلم " نوح " قبل ان يتخلى عنه في وقت لاحق ، و يسند الدور لممثل آخر .

و سعيا منا في موقع " أخبارنا المغربية " لمعرفة حقيقة ما وقع بالضبط ، كان حريا بنا الاتصال بالفنان رشيد الوالي ، حيث أكد لنا هذا الأخير من خلال محادثة هاتفية ، انه فعلا التقى بالطفل المهدي لمين ، و ليس " أمين لمين " كما جاء في خبر " الاخبار " ، وكان ذلك قبل حوالي 6 سنوات مضت ، و انه تأثر كثيرا لقصته ، حيث وعده بأن ينتج فيلما يتحدث عن قصته الخاصة ، وظلت الفكرة تراود ذهنه مدة 3 سنوات يضيف ذات المتحدث ، إلا تمكن الوالي من توفير تمويل ذاتي " ماله الخاص " لهذا العمل الفني ، بعيدا عن دعم الدولة، و مع توافر كل العناصر اللازمة لإنجاز هذا الفيلم ، كان الشكل الفيزيولوجي للطفل " المهدي لمين " قد تغير تماما ، حيث أضحى له شارب ، و تغيرت ملاحمه كليا ، وهو ما يتعارض تماما مع المواصفات المطلوبة في دور البطولة ، كما هو في سيناريو الفيلم، لا سيما ان المهدي يبلغ اليوم حوالي 15 سنة تقريبا ، و نحن نبحث عن طفل لا يتجاوز سنه 9 إلى 10 سنوات على أبعد تقدير .

و من جهة ثانية ، أكد الوالي أنه لو تم فعلا إسناد دور البطولة للمهدي كما تمنى ، لما توقفت الانتقادات أبدا ، حيث سيتم الحديث عن استغلال طفل معاق من أجل الشهرة و الربح ، و هذا متوقع جدا ، بيد إن اكبر بطولة يمكن للمهدي ان يفتخر بها يقول رشيد الوالي ، أن الفيلم الذي لم يعرض بعد، سيكون على شرفه الخاص .