عاجل .. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
و أخيرا كشفت الصحافة الفرنسية، هوية الفتاة الفرنسية التي قادت الفنان المغربي سعد لمجرد الى الاعتقال بعدما اتهمته بالاعتداء الجنسي .
الفتاة هي من جنسية فرنسية تبلغ 20 سنة و تدعى لورا بريول ، و هو ما يتقاطع مع تصريحات المحامي ابراهيم الراشدي الذي أكد على أنها فرنسية تعمل في علبة ليلية و تبلغ ذات السن .
الصحافة الفرنسية أجرت اتصالا هاتفيا مع صديقتها التي كانت برفقتها في العلبة الليلية ، مؤكدة أن لورا ذهبت مع المجرد بإرادتها ، و هو ما ينسجم أيضا مع تصريحات محامي الفنان المغربي.
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