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عاجل .. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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عاجل .. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن عاجل .. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

و أخيرا كشفت الصحافة الفرنسية، هوية الفتاة الفرنسية التي قادت الفنان المغربي سعد لمجرد الى الاعتقال بعدما اتهمته بالاعتداء الجنسي .

الفتاة هي من جنسية فرنسية  تبلغ 20 سنة و  تدعى لورا بريول ، و هو ما يتقاطع مع تصريحات المحامي ابراهيم الراشدي الذي أكد على أنها فرنسية  تعمل في علبة ليلية و تبلغ ذات السن .

الصحافة الفرنسية أجرت اتصالا هاتفيا مع صديقتها التي كانت برفقتها في العلبة الليلية ، مؤكدة أن لورا ذهبت مع المجرد بإرادتها ، و هو ما ينسجم أيضا مع تصريحات محامي الفنان المغربي.

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