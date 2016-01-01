عاجل .. الصحافة الفرنسية تكشف هوية الفتاة التي قادت سعد المجرد الى السجن

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

و أخيرا كشفت الصحافة الفرنسية، هوية الفتاة الفرنسية التي قادت الفنان المغربي سعد لمجرد الى الاعتقال بعدما اتهمته بالاعتداء الجنسي .

الفتاة هي من جنسية فرنسية تبلغ 20 سنة و تدعى لورا بريول ، و هو ما يتقاطع مع تصريحات المحامي ابراهيم الراشدي الذي أكد على أنها فرنسية تعمل في علبة ليلية و تبلغ ذات السن .

الصحافة الفرنسية أجرت اتصالا هاتفيا مع صديقتها التي كانت برفقتها في العلبة الليلية ، مؤكدة أن لورا ذهبت مع المجرد بإرادتها ، و هو ما ينسجم أيضا مع تصريحات محامي الفنان المغربي.