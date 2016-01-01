كاتبة مغربية تفور بـ"غونكور" أرقى الجوائز الأدبية بفرنسا
منحت جائزة غونكور، أعرق المكافآت الأدبية الفرنسية، الخميس للروائية الفرنسية - المغربية ليلى سليماني البالغة 35 عاما عن روايتها "شانسون دوس" (أغنية هادئة) التي تتناول جريمة قتل طفلين، على ما أعلنت اللجنة المانحة للجائزة.
وتسجل هذه الرواية الثانية للكاتبة مبيعات مرتفعة في المكتبات، وهي تروي قصة جريمة قتل طفلين على يد مربيتهما.
كذلك فإن هذه الرواية تتطرق إلى العلاقات الاجتماعية القائمة على السيطرة والبؤس.
أما جائزة رينودو فقد منحت للروائية والكاتبة الدرامية الفرنسية ياسمينا رضا البالغة 57 عاما عن روايتها "بابيلون" التي تتطرق إلى قصة رجل يخنق زوجته إثر مشادة بينهما.
وتعطي جائزة غونكور دفعا تجاريا كبيرا لدور النشر، إذ إن الكتاب الفائز بهذا التكريم يباع بأكثر من 345 ألف نسخة في المعدل.
وفي العام الماضي، فازت بهذه الجائزة رواية "بوصول" (بوصلة) لماتياس إينار (دار "أكت سود" للنشر) وهي تتناول الروابط بين الغرب والشرق.
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