أحلام تنشر صورة لسعد لمجرد في مكة المكرمة و هذا ما قالته عن اعتقاله

انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له أثناء تواجده في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة .

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.

وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.