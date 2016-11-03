الرئيسية | ثقافة وفنون | أحلام تنشر صورة لسعد لمجرد في مكة المكرمة و هذا ما قالته عن اعتقاله

أحلام تنشر صورة لسعد لمجرد في مكة المكرمة و هذا ما قالته عن اعتقاله

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أحلام تنشر صورة لسعد لمجرد في مكة المكرمة و هذا ما قالته عن اعتقاله أحلام تنشر صورة لسعد لمجرد في مكة المكرمة و هذا ما قالته عن اعتقاله

انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له أثناء تواجده في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة .

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.

وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.

مجموع المشاهدات: 2480 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | رشيد
لماذا هذه الصورة؟ إذا كانت فعلا لماذا لم يلتزم بما قاله في هذا المقام. العمرة مسألة شخصية وزيارة فرنسا وعشيقته حرية شخصية.ولكن الشيء الغائب هو هل ينفع العطار في ما أفسد الدهر؟ فالجواب عند القاضي الفرنسي.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 11:44
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات