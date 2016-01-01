فايسبوكيون يتداولون صورة محتملة لسعد لمجرد داخل السجن

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

انتشرت مساء هذا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يعتقد أنها للفنان المغربي سعد لمجرد وهو داخل سجن فلوري الباريسي.

هذا ويؤكد ناشروا الصورة أنها تعود للمجرد رغم نفي العديد من المعلقين لذلك ، اذ قال البعض أن الصورة تم التقاطها من مقطع فيديو نشرته مواقع إعلام فرنسية قبل أشهر وأن الذي يظهر فيها يشبه بعض الشيء "المعلم".