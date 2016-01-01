الممثل المصري محمد رمضان متشبت بالفنان المغربي سعد لمجرد لمشاركته في فيلمه المقبل
أخبارنا المغربية
يبدو أن الممثل المصري محمد رمضان لم يفقد الأمل بعد في براءة الفنان المغربي سعد لمجرد و خروجه من السجن، حيث ما زاله متشبثا به من أجل مشاركته في فيلمه الجديد.
و وفق صحيفة الأخبار، أنه كان مقررا أن يبدأ تصوير الفيلم السينمائي الجديد لمحمد رمضان، مطلع السنة المقبلة، بمشاركة سعد لمجرد، ولحد الساعة ما زال المشروع قائما، إذ ينتظر فريق العمل ظهور براءة المعلم وخروجه من السجن.
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