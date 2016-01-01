الفنان محمد رضا يفيق من غيبوبته وهذه حالته الآن
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
طمأن الفنان للمغربي محمد رضا جمهوره ومتتبعيه بعدما قام بنشر صورة له من داخل المستشفى الذي يرقد فيه بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما أمضى أياما عصيبة.
وقال محمد رضا في تعليقه على الصورة : " الحمد لله على كل حال راني بخير شكرًا لكل لي سول عليا اللهم لك الحمد.. تفصيل هو انني جتني دوخة ناتجة عن تسمم و بعد الإغماء طحت على حديدة لي سببات ليا ازرراق و احتقان لي تطلب تدخل طبي سريع اللهم لك الحمد".
للإشارة فإن الفنان المغربي كان قد دخل في حالة إغماء طويلة اعتقد معها محيطه أنها غيبوبة .
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