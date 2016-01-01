دوزيم تتدارك زلتها وتقدم اعتذارها للنساء عن "ماكياج المعنفات"

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

سارعت القناة الثانية دوزيم إلى سحب حلقة صباحيات دوزيم من على موقعها الالكتروني والتي بثت بتاريخ 23 من نونبر الماضي بسبب الزلة الكبيرة التي ارتكبها معدو البرنامج والذين قدموا فقرة ماكياج خاصة بإخفاء أثار التعنيف الزوجي.

إدارة دوزيم قدمت اعتذارها لكل مشاهديها مؤكدة أن بث تلك الفقرة كان خطأ وتم تداركه متوعدة بمعاقبة المسؤولين عن ذلك .

هذا وكانت مجموعة من الجمعيات النسائية قد انتقدت بشدة بث قناة عين السبع لتلك الفقرة معتبرة إياها تطبيعا مع العنف الزوجي.