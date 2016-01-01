مثير..سعد الدين العثماني يستدل بشروخان و فايسبوكيون "مقشبين" عليه !
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
يبدو أن سعد الدين العثماني القيادي بحزب العدالة والتنمية ،لم يكن يتوقع أن تدوينته على الفيسبوك واستدلاله بقولة نسبها لشروخان ، أن تجعله عرضة لسخرية الفيسبوكيين والمعلقين ،هؤلاء استغربوا من تدوينة العثماني التي حملت توقيع نجم السينما الهندية شاروخان .
وهذه تدوينة العثماني التي أثارت سخرية الفيسبوكيين :
“ليس لدي وقت لكي اكره الأشخاص الذين يكرهوني لاني مشغول بحب الناس الذين يحبوني”
- شاروخان
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