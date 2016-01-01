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مثير..سعد الدين العثماني يستدل بشروخان و فايسبوكيون "مقشبين" عليه !

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مثير..سعد الدين العثماني يستدل بشروخان و فايسبوكيون "مقشبين" عليه !

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يبدو أن سعد الدين العثماني القيادي بحزب العدالة والتنمية ،لم يكن يتوقع أن تدوينته على الفيسبوك واستدلاله بقولة نسبها لشروخان ، أن تجعله عرضة لسخرية الفيسبوكيين والمعلقين ،هؤلاء استغربوا من تدوينة العثماني التي حملت توقيع نجم السينما الهندية شاروخان .

وهذه تدوينة العثماني التي أثارت سخرية الفيسبوكيين :

‏“ليس لدي وقت لكي اكره الأشخاص الذين يكرهوني لاني مشغول بحب الناس الذين يحبوني”

‏- شاروخان

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