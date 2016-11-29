صادم : سعد المجرد يواجه مجددا 21 تهمة والمدعي العام بنيويورك يطالب بتسليمه للقضاء الأمريكي

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تطورات جديدة و مثيرة في نفس الأوان ، تلك التي يواجهها الفنان المغربي سعد لمجرد ، بعد مطالبة القضاء الأمريكي بتسليمه لمحاكمته في قضية إغتصاب اتهم فيها المجرد بأمريكا سنة 2010 .

و حسب موقع " DNA INFO " الذي أورد الخبر ، فإن قاضي الحريات الأمريكي بولاية بروكلين ، صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمها الفنان المغربي سعد لمجرد الذي دفع كفالة وفر من الولايات المتحدة عقب تورطه في اغتصاب فتاة أمريكية تبلغ 20 عاما سنة 2010.

و أضاف نفس المصدر أن سعد لمجرد يواجهه 21 تهمة ، بينها الاعتداء الجنسي والضرب والتحرش، مشيرا إلى أن المدعي العام بمكتب بروكلين، أكد : " أن أمر المطالبة بتسليم سعد المجرد من فرنسا قيد الاستعراض والدراسة بالرغم من أن قضيته أمام الادعاء العام ببروكلين".

جدير بالذكر أن سعد المجرد يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاماً، تدعى لورا، وتعمل كمصممة أزياء، حيث وضع المجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن فلوري ميروجيس ، جنوبي العاصمة باريس ، في انتظار استكمال أطوار هذه المحاكمة التي شدت إليها اهتمام الرأي العام الدولي .