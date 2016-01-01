السخرية الفايسبوكية تدفع محيط سعد لمجرد إلى التبرؤ من "المسيرة المهزلة"

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

تبرأ مقربون من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد من المسيرة التي نظمت الأحد الماضي أمام القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه .

وحسب يومية الصباح، فإن أحد المقربين من لمجرد صرح لها أن هذه المسيرة لن تخدم مصالح الفنان المعتقل وقد تأتي بنتائج عكسية خاصة وأن القضاء الفرنسي جد صارم في هذا الشأن.

وأضافت مصادر اليومية أن نظرية المؤامرة من طرف الشقيقة الجزائر، التي انتشرت في بداية التحقيق مع “لمعلّم”، والتي ظل يكرّر الحديث عنها بعض معجبيه و”أصدقائه”، لم تفد سير التحقيق في شيء، ولن تفيده، خاصة أن واحدا من أهم المحققين في القضية من أصل جزائري قبائلي.

للإشارة فإن المسيرة المهزلة أصبحت مادة فكاهية دسمة للنشطاء الفايسبوكيين والذين وصفوها بالغبية والصبيانية.