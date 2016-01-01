خطيب المغربية إيمان الباني التركي مراد يلدريم غاضب من انتشار هذه الاشاعة
بواسطة 14 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
كشف النجم التركي مراد يلدريم عن موعد زفافه من ملكة جمال المغرب إيمان الباني، حيث أكد أنهما استقرا بشكل مبدئي على أن يشهد يوم 25 دجنبر المقبل، حفل زفافهم بحضور الرئيس التركي رجب أردوغان، وعدد كبير من نجوم تركيا وذلك وفقًا لما نشره موقع temiz.
و أوضحت مصادر اعلامية ، أن النجم التركي يشعر بغضب كبير من الشائعات التي إنتشرت مؤخرًا بان زواجه من إيمان لرغبته في إثارة غضب امرأة تركية لم تفصح المواقع الأجنبية عن اسمها حتى الآن، ولكنها أكدت أنها رفضت الزواج منه.
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