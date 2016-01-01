نيويورك بوست : تسليم لمجرد إلى السلطات الأميركية وارد

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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" ان عددا من المسؤولين بمكتب النائب العام في نيويورك يراجعون قضية الفنان سعد لمجرد الذي اعتقل بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في فبراير من سنة 2010 في بروكلين، ثم غادر الولايات المتحدة الأميركية بعد دفع كفالة مالية.

ويدرس مكتب النائب العام قرار المطالبة بتسليم الفنان المغربي إلى أمريكا، لإعادة المواجهة، بينه وبين الشابة التي اتهمته باغتصابها قبل 6 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن محامي الفتاة الأميركية تنازل موكلته عن تهمة اغتصابها، وأن موكلته لا ترغب بمتابعة قضيتها ضد لمجرد.

و قالت صحيفة "نيويورك بوست" أن إمكانية تسليم فرنسا لسعد لمجرد إلى أمريكا واردة، مبرزة أن القرار النهائي في هذه القضية يبقى الآن بيد مكتب النيابة العامة في نيويورك.