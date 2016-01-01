"مشا فيها سعد"....عاملة الفندق تدلي بشهادتها أمام القاضي
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
كشفت تقارير صحافية فرنسية عن فحوى الشهادة التي أدلت بها عاملة الفندق التي تم استدعاؤها للمثول أمام القاضي الفرنسي باعتبارها الشاهدة الوحيدة على الواقعة.
وحسب ذات التقارير، فإن المنظفة أكدت للقاضي أنها سمعت صراخ لورا بيريول ليلة الحادث ورأتها تجري في ممر الطابق بعد مغادرتها للغرفة ، فما كان منها إلا أن أدخلتها إلى غرفة أخرى وقامت بإشعار عمال الاستقبال الذين اتصلوا بالشرطة .
وأضاف المصدر أن الشاهدة قالت أن الضحية كانت ترتدي ملابس نوم وكانت بادية الهلع كما لاحظت وجود بعض علامات التعنيف عليها.
هذا ووضعت هذه الشهادة، إن صحت التقارير، سعد لمجرد في موقف جد معقد إذ من المستبعد أن يخرج من القضية بالبراءة.
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