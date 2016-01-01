مراد يلدريم يكشف تفاصيل حفل زفافه .. وهذا ما قاله عن اللباس المغربي التقليدي (فيديو)
تحدث الممثل التركي مراد يلدريم عن بداية قصة حبه لخطيبته إيمان الباني، التي بدأت في لندن قبل سنة ثم بدأت علاقتهما تتطور شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبحت الأمور تأخذ طابع الجدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال لقناة "شو" التركية إنه وخطيبته ينويان إقامة حفل زفاف في إسطنبول وآخر بالمغرب، معبراً عن إعجابه بالتقاليد واللباس المغربي.
وأوضح النجم الكعروف في الوطن العربي بشخصية "أمير" من مسلسل "عاصي" أنه مستعد لارتداء الملابس المغربية التقليدية، بعد أن جعلته إيمان يشاهد حفلات العرس المغربي التي وصفها بـ"الممتعة جداً".
وأكد أنه هو من قدم عرض الزواج. وعبّر مراد عن اهتمامه بسعادة العائلتين، مشيراً إلى أنه وخطيبته سعيدان ببعضهما.
يذكر أن "موقع تميّز" التركي أشار إلى أن يلدريم والباني، حددا بشكل مبدئي يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حفل زفافهما.
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