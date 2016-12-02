الكوميدي جواج يجهش بالبكاء على رشيد شو وهذا هو السبب..

أخبارنا المغربية : كريم المصلي

في اللحظات الأخيرة من حلقة برنامج رشيد شو التي بثتها القناة الثانية مساء اليوم الجمعة ، وفي سؤال رشيد للكوميدي جواج حول الشخص الذي له عليه الفضل في حياته ، أجاب جواج وهو يجهش بالبكاء أن الشخص الذي يرى أنه مدين له هي والدته ، ولا يزال يعمل ما في جهده ليرد لها الجميل ، يقول جواج.

ولقي جواج تعاطفا كبيرا من طرف الجمهور داخل بلاطو القناة .