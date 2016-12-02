صديق لمجرد ينفي إدلاء عاملة بشهادتها ضده في قضية الاغتصاب
نفى مصمم الأزياء عصام وشمة، الصديق المقرب للمطرب المغربي سعد لمجرد، خبر استدعاء المحكمة لإحدى العاملات في فندق ماريوت بباريس، للإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب المتهم فيها لمجرد.
وقال وشمة، في تصريحات صحافية، إن الخبر لا أساس له من الصحة، مضيفاً أنه سيطلع الجمهور على آخر تطورات القضية عبر مقطع مصور عند علمه بها، وذلك علي غرار المقطع الذي طمأن فيه محبي المطرب المغربي على حالته النفسية في السجن.
يذكر أن فتاة فرنسية تدعى لورا بريول اتهمت لمجرد باغتصابها في مقر إقامته بالفندق، وما زال المطرب المغربي قيد الحبس الاحتياطي في سجن “فلوري” بباريس.
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