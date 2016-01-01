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هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته

أخبارنا المغربية 

تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية، في الساعات السابقة، خبرا يتحدث عن انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه بباريس.

و استندت المصادر على صورة مصممة عن طريق الفوتوشوب، لخبر في موقع قناة "فرانس 24"، عنوانه مكتوب باللغة الفرنسية ويقول: "انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته" .

وأثارت الصورة المزوّرة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقلقاً بالغاً لدى جمهور لمجرد.

و نفى المقربون من الفنان المغربي شائعات انتحاره مستنكرين في نفس الوقت من طريقة ترويجها، خاصة و أنها زادت في تأزيم نفسية لمجرد و والديه.

 

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