هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته
أخبارنا المغربية
تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية، في الساعات السابقة، خبرا يتحدث عن انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه بباريس.
و استندت المصادر على صورة مصممة عن طريق الفوتوشوب، لخبر في موقع قناة "فرانس 24"، عنوانه مكتوب باللغة الفرنسية ويقول: "انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته" .
وأثارت الصورة المزوّرة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقلقاً بالغاً لدى جمهور لمجرد.
و نفى المقربون من الفنان المغربي شائعات انتحاره مستنكرين في نفس الوقت من طريقة ترويجها، خاصة و أنها زادت في تأزيم نفسية لمجرد و والديه.
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هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته
أخبارنا المغربية تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية، في الساعات السابقة، خبرا يتحدث عن انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه بباريس. و استندت المصادر ... تفاصيل أكثر
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