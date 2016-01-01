آخر "اختراعات" عيوش...قاموس لغوي بالدارجة المغربية
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
فاجأ الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي المثير للجدل نور الدين عيوش الجميع بإعلانه خلال ندوة نظمتها مؤسسته بالدار البيضاء عن طرح قاموس لغوي بالدارجة المغربية .
القاموس الجديد ، إن صحت تسميته بذلك، سيعتمد على الدارجة المتداولة بالعاصمة الرباط ونواحيها، حيث سيقدم معاني ومرادفات للكلمات والأسماء بالدارجة مستعينا برسوم وصور توضيحية.
وقال عيوش أن قاموسه الدارج قام بتأليفه نخبة من اللسانيين والكتاب اعتمادا على مجموعة من الدراسات المعمقة التي أجريت في هذا الشأن.
شاشة أخبارنا
ردو بالكم : شركة " إنوي " أمام القضاء بسبب فضيحة إلكترونية غير مسبوقة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية رفعتها زبونة لدى شركة الاتصالات " إينوي " تدعى " خديجة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟