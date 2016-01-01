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آخر "اختراعات" عيوش...قاموس لغوي بالدارجة المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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آخر "اختراعات" عيوش...قاموس لغوي بالدارجة المغربية

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

فاجأ الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي المثير للجدل نور الدين عيوش الجميع بإعلانه خلال ندوة نظمتها مؤسسته بالدار البيضاء عن طرح قاموس لغوي بالدارجة المغربية .

القاموس الجديد ، إن صحت تسميته بذلك، سيعتمد على الدارجة المتداولة بالعاصمة الرباط ونواحيها، حيث سيقدم معاني ومرادفات للكلمات والأسماء بالدارجة مستعينا برسوم وصور توضيحية.

وقال عيوش أن قاموسه الدارج قام بتأليفه نخبة من اللسانيين والكتاب اعتمادا على مجموعة من الدراسات المعمقة التي أجريت في هذا الشأن.

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