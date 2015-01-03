"وفاة" الممثلة كريمة المصرية مختار يضع التلفزيون المصري في مأزق

أذاع برنامج "البداية" على القناة الثانية المصرية خبر وفاة الممثلة كريمة مختار وهو ما نفاه تماما نجلها الإعلامي معتز الدمرداش.

وعقب هذا الخطأ المهني الكبير أحال التلفزيون المصري الفريق العامل ببرنامج "البداية"، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، إلى الشؤون القانونية.

وأكد رئيس التليفزيون مجدي لاشين في تصريحاته الإعلامية بأن مخرج البرنامج هو من أكد لفريق العمل أن الفنانة كريمة مختار تُوفيت، وهو يستعد للذهاب إلى جنازتها، ما دفع فريق البرنامج إلى إعلان الخبر للمشاهدين، وكتبوا على الشاشة "وداعا كريمة مختار"، من دون التحري في مدى صحة الخبر.

وسبق أن تعرّض مسؤولو التلفزيون الحكومي لهجوم حاد بسبب خطأ وُصف بالخطأ الجسيم حيث قام قسم الأخبار ببث حوار الرئيس السيسي مع شبكة pbs الأمريكية عام 2015 على أنه الحوار الذي أجري معه على القناة ذاتها مع الإعلامي الأمريكي تشارلي روز يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول.

وقدّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بيانا رسميا يعتذر فيه عن خطأ وتمت إحالة المتسببين في الخطأ إلى التحقيق العاجل كما تمت إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة.

المصدر: اليوم السابع