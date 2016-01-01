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هذه هي الكفالة الضخمة التي قد تسمح لسعد لمجرد بمعانقة الحرية مؤقتا

بواسطة أخبارنا المغربية 57 دقيقة مضت
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هذه هي الكفالة الضخمة التي قد تسمح لسعد لمجرد بمعانقة الحرية مؤقتا

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن وقوع تطور جديد في قضية سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بباريس منذ أزيد من 6 أسابيع.

المصدر الفرنسي قال أن دفاع المتهم بصدد انتظار قرار القاضي حول طلب تمتيع لمعلم بالسراح المؤقت والذي قد يتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن الكفالة المقترحة حددت في 500 مليون سنتيم تقريبا، حيث ستمكن لمجرد من الخروج من زنزانته لكنه سيظل مرغما على البقاء بفرنسا والمثول أمام القاضي كلما تم استدعاؤه إلى حين البث نهائيا في القضية.

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