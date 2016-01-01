هذه هي الكفالة الضخمة التي قد تسمح لسعد لمجرد بمعانقة الحرية مؤقتا
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن وقوع تطور جديد في قضية سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بباريس منذ أزيد من 6 أسابيع.
المصدر الفرنسي قال أن دفاع المتهم بصدد انتظار قرار القاضي حول طلب تمتيع لمعلم بالسراح المؤقت والذي قد يتم خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف المصدر أن الكفالة المقترحة حددت في 500 مليون سنتيم تقريبا، حيث ستمكن لمجرد من الخروج من زنزانته لكنه سيظل مرغما على البقاء بفرنسا والمثول أمام القاضي كلما تم استدعاؤه إلى حين البث نهائيا في القضية.
شاشة أخبارنا
من أجل تشجيع الزواج والتقليل من الطلاق، بدء العمل بعقود زواج محددة المدة
سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على آخر إحصاء لتعداد الزيجات والطلاق، والذي كشف أن زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي “بالطلاق”، وأنه لا توجد حياة ... تفاصيل أكثر
- بعيدا عن القضاء المغربي: 15 سنة سجنا نافذا لإيطالي "شرع" في قتل مهاجر مغربي ( الفيديو )
- خطير .. محفظات تغزو الأسواق مصنوعة بالبلاستيك المطبوع بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم (صور)
- سياسي فرنسي يركل مواطنه على الهواء بعد أن شتم المسلمين الفرنسيين
- أورانج تقدم هدية سخية للمغاربة بعد تعويضها لـ"ميديتيل"
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟