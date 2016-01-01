توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية

أخبارنا المغربية : الرباط

انسحب الجمهور الذي حضر احدى العروض السينمائية بداية الأسبوع الجاري، من سينما "الفن السابع" بالرباط ، احتجاجا على عرض فيلم تضمن مشاهد تخدش الحياء.

وأفاد مصادر اعلامية ، أن المسؤولين اضطروا إلى وقف عرض الفيلم الذي كان مبرمجا مرتين، الأول عند الساعة الثالثة بعد الزوال و الثاني عند الساعة السادسة مساء.

و أبرز المصدر ، أن الادارة المسؤولة عن العروض بالسينما المذكورة ، كانت قد قررت عرض مجموعة من الأفلام تزامنا مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.