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توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية

أخبارنا المغربية : الرباط 

انسحب الجمهور الذي حضر احدى العروض السينمائية بداية الأسبوع الجاري، من سينما "الفن السابع" بالرباط ، احتجاجا على عرض فيلم تضمن مشاهد تخدش الحياء.

وأفاد مصادر اعلامية ، أن المسؤولين اضطروا إلى وقف عرض الفيلم الذي كان مبرمجا مرتين، الأول عند الساعة الثالثة بعد الزوال و الثاني عند الساعة السادسة مساء.

و أبرز المصدر ، أن الادارة المسؤولة عن العروض بالسينما المذكورة ، كانت قد قررت عرض مجموعة من الأفلام تزامنا مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

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