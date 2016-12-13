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بالفيديو : عادل الميلودي يكشف حقيقة سخريته من " الشاب رزقي " و يتخذ قرارا نهائيا بخصوص " الفيسبوك "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو : عادل الميلودي يكشف حقيقة سخريته من " الشاب رزقي " و يتخذ قرارا نهائيا بخصوص " الفيسبوك "

 عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد الجدل الكبير الذي أعقب حديث الفنان الشعبي عادل الميلودي عن زميله التائب إلى الله ، الفنان الشاب رزقي ، و الانتقادات الكبيرة التي وجهت للميلودي ، بسبب ما وصفه المتتبعون بسخريته من الدين و من الشاب رزقي الذي أقلع عن الغناء و اختار طريق الله ، كان لنا في موقع " اخبارنا المغربية " حديثا خاصا مع سفير التراث الشعبي ، الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون قصده السخرية من صديق جمعته به ذكريات جميلة.

 و أكد الميلودي أنه لم يقل أبدا " مبقاش عندو الفلوس " كسبب لوقف مسيرته الفنية ، و إنما قلت يضيف الميلودي " مبقاش عندو " التي تعني هجرته للغناء و السهرات و المحرمات …

الميلودي أكد لـ " أخبارنا " ان علاقته بالشاب رزقي لا زالت كما كانت من قبل و انه صديق عزيز ، و في معرض سؤالنا له عن امكانية توبته هو الآخر على غرار رزقي و غيره ، صرح الميلودي أنه " مكرهش يتوب  لله " قبل أن يجيب سؤالنا بتساؤل آخر : " إلا حبست الغناء أش غدي ندير .. نبقى نودن في الجامع و نجود القرآن …آش غدي نوكل ولادي .. نخليهم يتشردو ..؟" .

في ذات السياق ، أكد الميلودي أنه سيضع حدا لطريقته في التواصل مع محبيه ، حيث أكد أنه سيخصص لهم لقائين تواصليين فقط بشكل أسبوعي ، و انه سيقلع عن الخوض في أي مشادات أو ملاسنات من قبيل التي جرت عليه مؤخرا سيلا من الانتقادات …( الفيديو ) :    

مجموع المشاهدات: 5132 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | ابو راي
ﺣــﺘــﻰ ﻋـــﺮﻳـــــﻮﺓ ﺩﺍﺭ ﻛــﺴــــﻴـــــﻮﺓ
ﺣــــــﺘﻰ ﻋــــﺮﻳـــﻮﺓ ﻋـــﺮﻑ ﺍﻟــﺒــﻴـﺮﻭ
ﺣـــﺘﻰ ﻋـــــﺮﻳـــــﻮﺓ ﻋـــــﺎﺩ ﻳـــﻔـــــﺎﺭﻱ
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/13 - 12:01
2 |
عادل الميلودي لا يمكن أن أصفه إلا بمحترف فن شلاضة
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/13 - 12:01
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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