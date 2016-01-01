بعد سعد لمجرد .. ما حقيقة القبض على الفنان المصري محمد فؤاد في باريس !

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للنجم المصري محمد فؤاد خلال إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في شوارع باريس، الامر الذي أثار ضجة كبيرة.

في الحقيقة هذه الصور ليست تكرار لحادثة النجم المغربي سعد لمجرد والتي لا يزال بسببها مسجوناً في باريس، بل هي أحد المشاهد التي يصورها النجم المصري في باريس ضمن أحداث مسلسل "الضاهر".

ويجسد "فؤش" في المسلسل شخصية ضابط يعيش في منطقة الضاهر، ويساعد كل من حوله لكنه يتعرض للعديد من المواقف الصعبة ومنها وقوعه في غرام فتاة يهودية تستدرجه للجاسوسية.

ويشارك معه في المسلسل مجموعة من الفنانين، منهم النجم الكبير حسن يوسف ومحمد لطفي وفريال يوسف ورغدة وأميرة هاني ودارين حداد وآخرون، وهو من تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.