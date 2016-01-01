وفاة الفنان المصري الشهير أحمد راتب اثر وعكة صحية مفاجئة

وفاة الفنان المصري الشهير أحمد راتب عن عمر يناهر 67 عاما بالقاهرة

توفي ،صباح اليوم الأربعاء بالقاهرة، الفنان المصري الكبير أحمد راتب عن عمر يناهر 67 عاما ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكيل نقابة المهن التمثيلية، سامح الصريطي، تأكيده خبر وفاة الفنان الراحل.



وولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة سنة 1949، وبدأ التمثيل وهو لايزال طالبا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي حصل منه على درجة البكالوريوس عام 1974 .





وإلى جانب المسرح والتلفزيون، شارك الفنان أحمد راتب في مجموعة من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها "فاصل ونعود"، و"محترم إلا ربع"، و"زهايمر"، و"أولاد البلد"، و"عسل أسود"، و"عزبة آدم"، و"بدون رقابة"، و"المش مهندس حسن" ،و"رامي الاعتصامي"، و"بوشكاش"، و"كابتن هيما"، و"الأوله في الغرام"، و"مطب صناعي"، و"واحد من الناس"، و"طيور الظلام" ،و"بخيت وعديله"، و"الإرهابي"،و "المنسي".



كما تميز أداء الراحل في مجموعة المسلسلات التليفزيونية ومنها "السيرة الهلالية"، و"هند والدكتور نعمان"، و"أنا قلبي دليلي" ،و"رأفت الهجان" ،و"مع سبق الإصرار"، و"خرم إبرة".



وانضم الراحل إلى مسرح الطليعة وقدم مجموعة من الأعمال المسرحية، منها "من أجل حفنة نساء"، و" أبو زيد الهلالي"، و"من العطش ما قتل"، و"سك على بناتك"، و"جحا يحكم المدينة"، و"المدرسين والدروس الخصوصية"، و"أصل وخمسة"، و"طرزان"، و"عفوا زوجتي العزيزة".كما عمل مع عادل إمام في مسرحية "الزعيم"



وقد نال أحمد راتب جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل "أم كلثوم" .