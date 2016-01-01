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بيع كتاب محفوظ في جلد مغربي مقابل 467 ألف دولار

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 18 دقيقة مضت
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بيع كتاب محفوظ في جلد مغربي مقابل 467 ألف دولار بيع كتاب محفوظ في جلد مغربي مقابل 467 ألف دولار

بيعت نسخة نادرة بخط يد جيه.كيه رولينج مؤلفة سلسلة هاري بوتر مقابل 467 ألف دولار في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء وهو عند الحد الأدنى من نطاق السعر التقديري.

 

وكتاب "ذا تيلز أوف بيدل ذا بارد" واحد من ست نسخ خصصتها المؤلفة كهدايا لمن ساهموا في نجاح سلسلة كتبها الشهيرة.

 

كانت النسخة التي بيعت يوم الثلاثاء المحفوظة في جلد مغربي بني اللون والمزينة بحلي من الفضة قدمت للمحرر باري كاننجهام الذي نشر أول رواية في السلسلة الشهيرة وهي "هاري بوتر أند ذا فيلوسفرز ستون" وتحمل إهداء خاصا من المؤلفة.

 

وقالت دار مزادات سوذبي في بيان إن النسخة بيعت مقابل 368750 جنيها استرلينيا (467400 دولار) لمزايد لم تكشف عن اسمه.

 

كانت نسخة سابعة طرحت في مزاد عام 2007 لجمع أموال لصالح مؤسسة لوموس الخيرية التابعة للمؤلفة سجلت 1.95 مليون جنيه إسترليني.

 
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