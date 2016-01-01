سخرية فايسبوكية عارمة من القاموس الدارج الذي "اخترعه" عيوش وهذه بعض الأمثلة
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أصبح القاموس الدارج الذي "أتحفنا" به الناشط المجتمعي كما يحلو له أن يسمي نفسه ، نور الدين عيوش، محل سخرية وتنكيت النشطاء الفايسبوكيين والذين تناقلوا على نطاق واسع مجموعة من المهازل التي تضمنها والتي وصلت أحيانا إلى حد "الهبال" حسب تعبير أحدهم.
القاموس "العيوشي" ، إن صح تسميته بالقاموس أصلا، تضمن مجموعة من الكلمات والتعابير المشينة والتي لا يصح أن يطلع عليها الصغار بسبب معناها الخادش للحياء، كما تضمن أيضا مصطلحات سوقية من العار أن تصدر في كتاب وأن يتم الترويج له في ندوة صحافية غطتها وسائل الإعلام الرسمية.
وفيما يلي بعض النماذج المتداولة فايسبوكيا:
خراي: وأيضا خراية: أو خرايات، وهي كلمة قدحية، ولا تعني إلقاء الفضلات، لكن تعني الشخص الخواف لي لا يقدر على عمل يتطلب الشجاعة، فنقول هاد بنادم خراي.
خور: دار الصبح ديالو فشي فتحة من الجسم ديالو، بحال العين أو النيف أو المؤخرة.
سوبيس: وهي أيضا سوبيسات أو سوبيس، والتي تعني شخص تافه أو فاسد كاينعتوه غير بالسوبيس في الحومة.
تفو: كلمة تعبر عن الغضب والاشمئزاز بحال إلى بزق على شي حد.
خرية: أي الفضلات للي كتخرج من الكرش، ونقول شداتو الخرية ومشى للطواليط
تبعكيك: تصنع وتصرف بطريقة ماشي طبيعية.
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