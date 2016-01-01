جمهور سعد لمجرّد غاضب من تصريحات الشاب خالد .. و يطالب بمقاطعته!

هاجم ملك الراي الشاب خالد ، الفنان المغربي سعد لمجرد، المسجون منذ 28 أكتوبر الماضي على ذمة قضية تعنيف واغتصاب، و وصفه بالفتى "الطائش"، و هو ما أثار غضب جمهور سعد على مواقع التواصل الاجتماعي! .

الشاب خالد ، وخلال لقاء مصوّر له مع برنامج"ET بالعربي" على قناة "MBC4"، نفى بحزم أن يكون الفنان سعد المجرد ضحية مؤامرة جزائرية.. واصفاً الأمر بأنه "طيش شباب" ليس أكثر.

و تابع قائلا:"لكن هذا لا يمنع من أنّ سعد ضيّع روحو"، لافتا أن سعد لم يأخذ عبرة ما وقع له في أمريكا على محمل الجد و"ها هو الآن في فرنسا يقع في نفس المشكلة ويدفع الثمن"، ليستطرد قائلا: "سعد أخطأ وما كان ليُخطأ!!.. هذا طيش شباب ونتيجة حتمية "للخُلطة" أو كما يقولون "الغلطة تعدي يا زعطوط يا ولدي".. هو دارها بروحو.. دار مشكلة في أمريكا وهرب.. من بعد دارها في بلد آخر (يقصد تونس) وقالوا معليش ولكن ما قام به في فرنسا خطير".

هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث خرج جمهور "المعلم" على "تويتر" ليهاجم الشاب خالد.. ووصل الأمر حد المطالبة بمقاطعته..فقال أحدهم "حرام عليك هو ناقص مؤامرات؟؟" بينما غرّد آخر "القافلة تسير والكلاب تنبح..يارب فرج قريب لسعد".. وقال ثالث "يا من نصب نفسه قاضٍ وجلاد في قضية سعد أذكركم بقوله تعالى "ما يلفظ من قول إلا وعليه رقيب عتيد".