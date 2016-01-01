الرئيسية | ثقافة وفنون | المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم

المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

أعلنت الفنانة المغربية الصاعدة ابتسام تسكت ، دخولها عالم التمثيل بفيلم مغربي يحمل عنوان" الو ابتسام" سيعرض قريبا على القناة الثانية ، و هو من اخراج المخرج هشام الجبري.

و أصدرت تسكت مؤخرا ، أغنيتها الجديدة تحت عنوان "مني ولا منك" و التي وصلت نسبة المشاهدات في اليوتوب إلى حدود اليوم إلى مليون و294 ألف.

 
مجموع المشاهدات: 202 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات