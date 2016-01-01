المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

أعلنت الفنانة المغربية الصاعدة ابتسام تسكت ، دخولها عالم التمثيل بفيلم مغربي يحمل عنوان" الو ابتسام" سيعرض قريبا على القناة الثانية ، و هو من اخراج المخرج هشام الجبري.

و أصدرت تسكت مؤخرا ، أغنيتها الجديدة تحت عنوان "مني ولا منك" و التي وصلت نسبة المشاهدات في اليوتوب إلى حدود اليوم إلى مليون و294 ألف.