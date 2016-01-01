الدخول والخروج في الهدرة .. الشاب خالد يوضح بشأن تصريحاته المثيرة ضد سعد لمجرد

أخبارنا المغربية :

أعرب الفنان الجزائري، الشاب خالد، عن غضبه الشديد، من قيام بعض وسائل الإعلام بتفسير تصريحه الأخير، بشأن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل خاطئ، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة أخيه الصغير ولم يقصد الإساءة إليه.

وقال في حواره عبر برنامج “اي تي بالعربي’: “يا أصحاب الفتنة، امحوا هذه الوقيعة بين الإخوة، إن شاء الله سعد لمجرد يخرج بالسلامة، ويكون أحسن الناس”.

وتابع الشاب خالد: “سعد لمجرد يعتبرني أخاه الكبير، ويحبني كثيرًا، وأنا أيضًا أحبه جدًا، وقد قلت إنه يمتلك صوتًا جميلاً، ولكن لابد أن يأخذ حذره من الأصدقاء، لأن أي فنان كبير، تحدث له الكثير من المشكلات، بسبب اختلاطه الزائد مع الناس”.

وأوضح: “الجزائريون والمغاربة أخوة، وتصريحي السابق، تم فهمه بشكل خاطئ، والصحافة ترجمته على أنه هجوم أو غيرة منه، وهو ما لا يمت للحقيقية بصله”.

و كان الشاب خالد قد نفى خلال استضافته في ذات البرنامج ، أن يكون سعد ضحية مؤامرة جزائرية، واصفاً الأمر بأنه "طيش شباب ليس إلا، لكن هذا لا يمنع من أنّ سعد "ضيّع روحو".

واعتبر أن "سعد لم يأخذ ما جرى له في أميركا على محمل الجد وها هو الآن في فرنسا يقع في نفس المشكلة ويدفع الثمن".

وتابع "أنا شفت سعد لمجرد وهاذي أخطاء شباب وهو دارها لراسو.. دار مشكلة فاميركا وهرب من بعد دارها فبلد آخر وقالو معليش ولكن حصل بباريس".

وكانت دعوات لمقاطعة أعمال الفنان الجزائري، الشاب خالد قد انتشرت على مواقع التواصل المغربية، انتقامًا منه، جرّاء أغنيته “واحدة بواحدة” التي أعادها بتوزيع جديد، وتم ربطها بقضية الفنان سعد لمجرد.