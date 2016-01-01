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بالفيديو : الدوزي يتحدث لأول مرة عن علاقته الخاصة بالمرحوم الشاب حسني

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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بالفيديو : الدوزي يتحدث لأول مرة عن علاقته الخاصة بالمرحوم الشاب حسني بالفيديو : الدوزي يتحدث لأول مرة عن علاقته الخاصة بالمرحوم الشاب حسني

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

لأول مرة عقب مسار فني كبير حافل بالإنجازات الهامة ، الشاب الدوزي يحكي تفاصيل دقيقة عن علاقة حميمية جمعته بالظاهرة المرحوم الشاب حسني ، كيف التقى به أول مرة ، و كيف وجد هذا الرجل الذي داع صيته كما انتشرت أغانيه بشكل قوي عبر عدد كبير من دول العالم .

الدوزي تشبع كثيرا بشخصية المرحوم الشاب حسني ، الذي كانت تربطه علاقة صداقة بشقيقه الأكبر ، حيث كان دائم المجيء إلى وجدة ، و منه تعلم أشياء كثيرة ، جعلت منه اليوم نجما عالميا كبيرا ، أهمها التواضع و الاخلاق و الاجتهاد ..  

 

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