بالفيديو : الدوزي يتحدث لأول مرة عن علاقته الخاصة بالمرحوم الشاب حسني
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
لأول مرة عقب مسار فني كبير حافل بالإنجازات الهامة ، الشاب الدوزي يحكي تفاصيل دقيقة عن علاقة حميمية جمعته بالظاهرة المرحوم الشاب حسني ، كيف التقى به أول مرة ، و كيف وجد هذا الرجل الذي داع صيته كما انتشرت أغانيه بشكل قوي عبر عدد كبير من دول العالم .
الدوزي تشبع كثيرا بشخصية المرحوم الشاب حسني ، الذي كانت تربطه علاقة صداقة بشقيقه الأكبر ، حيث كان دائم المجيء إلى وجدة ، و منه تعلم أشياء كثيرة ، جعلت منه اليوم نجما عالميا كبيرا ، أهمها التواضع و الاخلاق و الاجتهاد ..
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