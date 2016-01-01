هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
تداولت بعض المنابر الإعلامية و الصفحات الفيسبوكية صبيحة هذا اليوم خبرا مثيرا ، أكدت من خلال نبأ وفاة الإعلامية البارزة بالقناة الثانية نسيمة الحر ، حيث كان لنا في موقع " أخبارنا المغربية " اتصالات هاتفية مع عدد من المقربين من الإعلامية سالفة الذكر ، حيث أكدوا جميعهم ان الخبر كاذب وعار من الصحة ، وأن نسيمة " الله يطول ليها في العمر " لازالت على قيد الحياة وفي صحة جيدة .
بيد إن المثير في الأمر ، والذي تسبب في انتشار الخبر ، هو وفاة طفلة صغيرة بمراكش كانت تعاني من مرض عضال ، تحمل نفس اسم الاعلامية نسيمة الحر ، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن المتوفاة هي مقدمة عدد من البرامج بالقناة الثانية.
استمرار استهداف أشخاص بهذه الطريقة المرفوضة ، لا يمكن إلا أن يسيء للمشهد الإعلامي المغربي ، إذ أن قليلا من المهنية تتطلب تدقيق المعلومات قبل نشرها ، تفاديا للوقوع في مثل هذه المغالطات التي سيكون لها وقع سلبي على عائلة وأصدقاء المستهدفين من مثل هذه الأخبار الزائفة .
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