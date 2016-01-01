الرئيسية | ثقافة وفنون | هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر

هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداولت بعض المنابر الإعلامية و الصفحات الفيسبوكية صبيحة هذا اليوم خبرا مثيرا ، أكدت من خلال نبأ وفاة الإعلامية البارزة بالقناة الثانية نسيمة الحر ، حيث كان لنا في موقع " أخبارنا المغربية " اتصالات هاتفية مع عدد من المقربين من الإعلامية سالفة الذكر ، حيث أكدوا جميعهم ان الخبر كاذب وعار من الصحة ، وأن نسيمة " الله يطول ليها في العمر " لازالت على قيد الحياة وفي صحة جيدة .

بيد إن المثير في الأمر ، والذي تسبب في انتشار الخبر ، هو وفاة طفلة صغيرة بمراكش كانت تعاني من مرض عضال ، تحمل نفس اسم الاعلامية نسيمة الحر ، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن المتوفاة هي مقدمة عدد من البرامج بالقناة الثانية.

استمرار استهداف أشخاص بهذه الطريقة المرفوضة ، لا يمكن إلا أن يسيء للمشهد الإعلامي المغربي ، إذ أن قليلا من المهنية تتطلب تدقيق المعلومات قبل نشرها ، تفاديا للوقوع في مثل هذه المغالطات التي سيكون لها وقع سلبي على عائلة وأصدقاء المستهدفين من مثل هذه الأخبار الزائفة .

مجموع المشاهدات: 18547 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات