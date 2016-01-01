في حوار لـ "أخبارنا" : "مليودة" تتحدث عن "كبور و اللعاقة" و علمها الجديد مع ابتسام تسكت (الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد تألقها اللافت من خلال سلسلة من الأعمال المسرحية و التلفزيونية ، آخرها دور البطولة الذي لعبته إلى جانب المتألق طارق البخاري في السلسلة الرمضانية " وعدي " ، و استجابة لطلب عدد من متتبعي موقع " أخبارنا المغربية " كنا لنا حوارا خاصا مع الفنانة المتألقة " سكينة درابيل " خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ، التي فتحت صدرها للجمهور المغربي و كشف عن مجموعة من المعطيات الجديدة التي تهم مسارها الفني .

ميلودة صرحت لـ " أخبارنا " أن المشهد المسرحي يعيش اليوم انتعاشة ملحوظة بفعل أعمال شبابية متميزة ، كما كشفت عن تفاصيل فيلم تلفزيوني جديد سيجمعها بالمغنية ابتسام تسكت ، و الذي سيبث شهر رمضان المقبل ، وعبرت أيضا عن رغبتها في العمل إلى جانب كل من الفنان حسن الفذ و فاطمة الزهراء بناصر و محمد الجم .

ويبقى طموح " ميلودة " التي صرحت أنه مازال بجعبتها الكثير من المقومات و القدرات التي ستظهرها في أعمال مقبلة ، أن يركز المنتجون والمخرجون على الكوميديا السينمائية التي لا تزال مهمشة بشكل كبير في المغرب ..

تفاصيل أكثر تجدونها من خلال هذا الحوار ( الفيديو ) :