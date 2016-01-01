المغربية سهام كليف تتوج بلقب أحسن مذيعة عربية متقدمة على أسماء وازنة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تشرف الجسم الصحفي المغربي بفوز الزميلة سهام كليف مقدمة ومعدة برنامج "الشوط الثالث" بالقناة الرياضية، وعضو اللجنة النسوية للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، بلقب أحسن مذيعة عربية لسنة 2016، والتي نظمها اتحاد الإعلاميات العرب.

وقد تزعمت سهام قائمة التصويت ساعات قليلة، بعد اختيار الموقع لها لدخول سباق المنافسة، وتقدمت كليف في نتائج التصويت على أسماء عربية وازنة من قبيل المصريتين منى الشادلي و إسعاد يونس، الممثلة السابقة ومقدمة برنامج "صاحب السعادة".

هذا وقد اعتلت سهام كليف صدارة هذه المسابقة العربية بواقع 695 صوتا، وسط دعم كبير لأسماء وازنة بالمغرب من قبيل البطلة العالمية نزهة بدوان ، سعد السفياني ، الفنانة أسماء المنور، البطل العالمي عادل بلكايد، و لحسن الهلالي، فضلا عن دعم زملاء مهنة المتاعب.

ويشار إلی أن سهام كليف كانت الإعلامية الرياضية العربية الوحيدة داخل لائحة الاستفتاء.

و بدورنا في موقع " أخبارنا المغربية " نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للزميلة سهام كليف ، بعد تشريفها لصورة الإعلامية المغربية في هذا المحفل العربي.