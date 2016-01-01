الرئيسية | ثقافة وفنون | جلسة حاسمة في قضية سعد لمجرد وهذا تاريخها

جلسة حاسمة في قضية سعد لمجرد وهذا تاريخها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جلسة حاسمة في قضية سعد لمجرد وهذا تاريخها

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أكدت مصادر قريبة من دفاع سعد لمجرد أن قاعة المحكمة العليا بباريس ستشهد جلسة هامة نهاية الشهر الجاري سيقرر فيها القاضي ما إن كان سيمتع لمجرد بالسراح المؤقت المضمون بكفالة مالية.

وحسب ذات المصدر، فإن الجلسة حدد لها يوم 30 دجنبر الجاري كموعد لها، حيث سيتم الاستماع مجددا لسعد لمجرد ومن بعدها سيتخذ القاضي القرار الحاسم.

هذا ولم يتم بعد تحديد أي موعد لجلسة المواجهة بين سعد ومتهمته بالاغتصاب والتي لاتزال حسب دفاعها في حالة نفسية سيئة.

مجموع المشاهدات: 3623 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات