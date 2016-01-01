جلسة حاسمة في قضية سعد لمجرد وهذا تاريخها
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أكدت مصادر قريبة من دفاع سعد لمجرد أن قاعة المحكمة العليا بباريس ستشهد جلسة هامة نهاية الشهر الجاري سيقرر فيها القاضي ما إن كان سيمتع لمجرد بالسراح المؤقت المضمون بكفالة مالية.
وحسب ذات المصدر، فإن الجلسة حدد لها يوم 30 دجنبر الجاري كموعد لها، حيث سيتم الاستماع مجددا لسعد لمجرد ومن بعدها سيتخذ القاضي القرار الحاسم.
هذا ولم يتم بعد تحديد أي موعد لجلسة المواجهة بين سعد ومتهمته بالاغتصاب والتي لاتزال حسب دفاعها في حالة نفسية سيئة.
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