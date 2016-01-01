بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي ، ان هذا الأخير سيتوقف مرحليا عن إحياء أي حفل فني من الحفلات التي ستنظم بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية ، على ان يمتد هذا التوقف طيلة شهر يناير المقبل.
وجاء قرار الدوزي بحسب نفس المصادر ، ليتفرغ للتحضير لعمله الجديد الذي سيطرحه على شكل " فيديو كليب " في واحدة من المفاجآت السارة التي يعد بها هذا النجم المغربي جمهوره الواسع على امتداد الوطن العربي .
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