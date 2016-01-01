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وفاة المغني البريطاني الشهير جورج مايكل عن عمر 53 عاماً

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 21 دقيقة مضت
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وفاة المغني البريطاني الشهير جورج مايكل عن عمر 53 عاماً وفاة المغني البريطاني الشهير جورج مايكل عن عمر 53 عاماً

 أعلن وكيل أعمال نجم البوب البريطاني جورج مايكل،أمس الأحد، عن وفاة هذا الأخير في منزله عن عمر ناهز 53 عاما.

وقال وكيل المغني البريطاني في بيان له "إنه ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا و أخانا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد".

وكان جورج مايكل، العضو السابق في فرقة "وام!" الغنائية، قد نجا من التهاب رئوي في أواخر العام 2011.

وسبق أن عانى جورج مايكل، واسمه الحقيقي جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو، من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات. كما قضى صاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010 بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن تحت تأثير القنب.

وقبل ثلاث سنوات، عثر على جورج مايكل فاقدا للوعي داخل سيارته المرسيدس وأعترف حينها بتعاطيه المخدرات، لكنه نجا من السجن بعد قيامه ب100 ساعة من الخدمة الاجتماعية، ومنع من القيادة لعامين.

باع نجم البوب البريطاني أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، منها 20 مليونا لأول أولبوماته المنفردة بعنوان "فايث" (إيمان)، الذي صدر في العام 1987، وتصدر في مناسبات عدة أفضل المبيعات.

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