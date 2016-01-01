أنباء عن انسحاب محامي "القصر" من الدفاع عن سعد لمجرد

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كشفت مصادر مقربة من محيط الفنان المغربي سعد لمجرد عن انسحاب محامي الملك من فريق الدفاع الذي يتولى مؤازرة سعد لمجرد المعتقل من أزيد من 3 أشهر بباريس.

وحسب ذات المصر، فإن إيريك دسبون موريتي ابتعد منذ مدة مواكبة مستجدات القضية في تصرف لا يزال غامضا لحدود الساعة.

هذا ولم يعرف بعد ما إن كان سبب هذا التصرف هو قناعته بتورط لمجرد أم أن الأمر يتعلق بخلافات مع باقي المحامين أو أسرة لمجرد.