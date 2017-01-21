الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد
أخبارنا المغربية
كذب الفنان المغربي البشير عبدو ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس.
و كتب عبدو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك : " السلام عليكم احباءنا في كل مكان. ،،بعض الجرائد الإلكترونية سامحهم الله يكتبون أشياء غير صحيحة قصد التشويش على قضية سعد لمجرد ابننا،،، و آخر ما كتبوه هو تخلي المحامي موريتي عن هاتها القضية و هذا غير صحيح تماما،، بالعكس الاستاذ موريتي مهتم و ملم بالقضية من كل الجوانب و اتصالنا به مستمر، ، و هو جد متفائل لإنهاء هذا المشكل،، بطبيعة الحال بخبرته و تجربته الواسعة التي يعرفها الجميع،، نتمنى خالصين من بعض الجرائد الإلكترونية أن يتأكدوا قبل أن يكتبوا و ينشروا ما بدا لهم لأن هاته الاخبار مزيفة تخلق الهلع و القلق في قلب أسرة و محبي سعد في كل مكان،، اخيرا شكرا جزيلا للأساتذة المكلفين بالقضية ،،، المحامي الكبير موريتي و نائبه أنطوان و المحامي اللطيف فيدادا ".
للإشارة فقد نفى البشير عبدو في وقت سابق كذلك إشاعة الحكم على ابنه ب10 سنوات سجنا نافدا بفرنسا.
شاشة أخبارنا
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟