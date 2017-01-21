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الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد

أخبارنا المغربية 

كذب الفنان المغربي البشير عبدو ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس.

و كتب عبدو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك : " السلام عليكم احباءنا في كل مكان. ،،بعض الجرائد الإلكترونية سامحهم الله يكتبون أشياء غير صحيحة قصد التشويش على قضية سعد لمجرد ابننا،،، و آخر ما كتبوه هو تخلي المحامي موريتي عن هاتها القضية و هذا غير صحيح تماما،، بالعكس الاستاذ موريتي مهتم و ملم بالقضية من كل الجوانب و اتصالنا به مستمر، ، و هو جد متفائل لإنهاء هذا المشكل،، بطبيعة الحال بخبرته و تجربته الواسعة التي يعرفها الجميع،، نتمنى خالصين من بعض الجرائد الإلكترونية أن يتأكدوا قبل أن يكتبوا و ينشروا ما بدا لهم لأن هاته الاخبار مزيفة تخلق الهلع و القلق في قلب أسرة و محبي سعد في كل مكان،، اخيرا شكرا جزيلا للأساتذة المكلفين بالقضية ،،، المحامي الكبير موريتي و نائبه أنطوان و المحامي اللطيف فيدادا ".

للإشارة فقد نفى البشير عبدو في وقت سابق كذلك إشاعة الحكم على ابنه ب10 سنوات سجنا نافدا بفرنسا.

مجموع المشاهدات: 3297 |  مشاركة في:

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1 | Ali
Il est temps que l état doit mettre en place des lois permettant la poursuite et la condamnation de journalistes qui véhiculent des informations dénués de toute objectivité et vérités et qui peuvent nuire à autrui.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/21 - 04:46
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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