الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد

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كذب الفنان المغربي البشير عبدو ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس.

و كتب عبدو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك : " السلام عليكم احباءنا في كل مكان. ،،بعض الجرائد الإلكترونية سامحهم الله يكتبون أشياء غير صحيحة قصد التشويش على قضية سعد لمجرد ابننا،،، و آخر ما كتبوه هو تخلي المحامي موريتي عن هاتها القضية و هذا غير صحيح تماما،، بالعكس الاستاذ موريتي مهتم و ملم بالقضية من كل الجوانب و اتصالنا به مستمر، ، و هو جد متفائل لإنهاء هذا المشكل،، بطبيعة الحال بخبرته و تجربته الواسعة التي يعرفها الجميع،، نتمنى خالصين من بعض الجرائد الإلكترونية أن يتأكدوا قبل أن يكتبوا و ينشروا ما بدا لهم لأن هاته الاخبار مزيفة تخلق الهلع و القلق في قلب أسرة و محبي سعد في كل مكان،، اخيرا شكرا جزيلا للأساتذة المكلفين بالقضية ،،، المحامي الكبير موريتي و نائبه أنطوان و المحامي اللطيف فيدادا ".

للإشارة فقد نفى البشير عبدو في وقت سابق كذلك إشاعة الحكم على ابنه ب10 سنوات سجنا نافدا بفرنسا.