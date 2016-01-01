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المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت

اخبارنا المغربية : 

ضمنت المطربة المغربية الصاعدة كوثر براني تاهلها الى الدور المقبل من برنامج المواهب الغنائية الشهير "اراب ايدول" الذي يبث على قناة ام بي سي، بعد حصولها على اعلى نسبة تصويت من الجمهور لتضمن تواجدها في حلقة يوم الجمعة المقبل.

و غنت ابنة مدينة الناظور يوم امس اغنية "يوم ليك و يوم عليك "، للراحلة ذكرى حيث لقيت تعليقات ايجابية من لجنة التحكيم المكونة من حسن الشافعي و احلام و نانسي عجرم و وائل كفوري ، هذا الاخير تغزل بجمالها و عبر ايضا اعجابه باناقتها و مظهرها الذي لخصه في كلمة "كلاس".

و خرجت الفلسطينة نادين من المسابقة بعدما حصلت على اضعف نسبة تصويت هذا الاسبوع مقارنة بالاردني مهند حسين و المصرية داليا حسن.

 

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