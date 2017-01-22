التركي "مراد يلدريم" و زوجته ايمان الباني يقيمان حفل زفاف ثاني في المغرب‎ (صور)

في جو مطبوع بالتقاليد المغربية، أقام الممثل التركي المعروف مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، النسخة الثانية من حفل زفافهما، بمنتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط.

وفي قصر المؤتمرات بالمنتجع، أقيم مساء أمس السبت ولساعات امتدت حتى فجر اليوم الأحد، حفل زفاف الفنانين التركي والمغربية، بحضور العائلتين، والسفير التركي لدى المغرب أدهم بركان أروز، وعدد من مشاهير الفن والغناء المغاربة، والفنانين الأتراك، إضافة إلى حوالي 200 من المدعوين، وذلك بعد أن احتفلا معا بزفافهما في اسطنبول، الشهر الماضي.

وأقيم الحفل على الطريقة المغربية، حيث ارتدى العروسان أزياء تقليدية مغربية، وقُدمت للمدعوين أطباق من المأكولات والحلويات التي تشتهر بها الأعراس في هذا البلد.

وأحيا حفل الزفاف الفنان المغربي عبد الرحيم الصويري، الذي يشتهر بأدائه للأغاني الأندلسية والشعبية، إضافة إلى المغني الشعبي يونس الرباطي.

بدوره، قدم السفير التركي، هدية للعروس من وزير خارجية بلاده مولود جاويش أوغلو، عبارة عن ذهب.

وقال مراد يلدريم: “أنا مسرور جدا أننا أصبحنا أنا وإيمان عائلة واحدة، ومسرور كثيراً لأن بلدينا اجتمعا في هذا العرس”.

مضيفاً “في البداية تحب شخصاً، وبعدها تحب أسرته وبلده، وأنا هكذا أحببت إيمان أولاً ثم أحببت المغرب، وإيمان أحبتني أولاً وبعدها أحبت تركيا”.

وتابع “زوجتي وعائلتها أقاموا عرساً جميلاً جداً، أشكرها عليه كما أشكر المغرب”.

من جهتها، قالت إيمان الباني: “لقد شرفني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كثيراً جدًا بتقدمه شخصياً لخطبتي لمراد من والدي”.

وأردفت: “بعدما أحيينا حفل الزفاف في تركيا وفق التقاليد التركية، أحببنا أن نحيي حفلاً آخر في المغرب يحضره عدد أكبر، ويتعرف مراد وعائلته على التقاليد المغربية، كما يتعرف كل العرب على تقاليد عرسنا”.

أما والد مراد، فعبّر عن سروره لإحياء حفل زفاف ابنه بالمغرب.

وقال: “لقد أحببنا الشعب المغربي الذي استقبلنا استقبالاً لم نكن نتوقعه بهذه الحرارة”.

مستطرداً: “لقد أحببنا عروس إبننا مراد، وسعدنا بالتعرف على عائلتها في المغرب، ونحن مسرورين بهم”.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أقام العروسان حفل زفاف على الطريقة التركية في اسطنبول، قبل أن يقررا إحياء حفل ثان في الصخيرات وفق التقاليد المغربية.

وتعتبر الباني التي تقيم في بريطانيا، الزوجة الثانية لمراد، بعد أن طلق زوجته الأولى الممثلة التركية بورشين تيريزي.

ويتمتع الممثل يلدريم بشهرة كبيرة في المغرب والعالم العربي، الذي تعرف عليه من خلال عدد من المسلسلات التركية التي تمت دبلجتها إلى العربية.

ويشتهر مراد أكثر في العالم العربي باسم “أمير”، ومن أشهر المسلسلات المدبلجة التي شارك فيها مسلسل “عاصي”.

وكان ارتباط مراد وإيمان عرف شهرة كبيرة، بعد طلبهما من الرئيس أردوغان، عند لقائهما به في مطار أتاتورك باسطنبول، بالتقدم شخصيا إلى والد إيمان لطلب يدها إلى مراد. وهو ما الأمر الذي استجاب له الرئيس عبر تطبيق “فايس تايم” على الهاتف.

وفازت إيمان الباني بلقب ملكة جمال المغرب عام 2005.

وفي عام 2006 حصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب العراقية كلوديا حنا.

وعملت الباني كذلك بالسينما، وكان أول فيلم شاركت فيه الفيلم المصري” عمليات خاصة” إلى جانب تامر هجرس وخالد سليم ومصطفى فهمي.