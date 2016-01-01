الفنان رضا الطالياني يصدم القادة الجزائريين بهذا القرار
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
يبدو أن الفنان الجزائري رضا الطالياني سوف تواجهه نيران الإعلام الجزائري في قادم الأيام بعد القرار الذي اتخذه والذي أعلن عنه في حديث لوسائل الإعلام المغربية مؤخرا.
فقد أكد الطالياني المتواجد حاليا بالمغرب، أنه بصدد تصوير لقطات من فيديو كليب أغنيته الجديدة غرب مدينة العيون المغربية وتحديدا بجماعة “فم الواد” ومدينة المرسى.
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