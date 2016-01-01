القبض على زوج فنانة مصرية بعد محاولته قتلها

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على زوج الممثلة أميرة نايف، مساء أمس بعدما اتهمته باقتحام شقتها ومحاولته اغتيالها.

وحسب ما ذكرته عدد من المواقع الإخبارية المحلية، فقوات الشرطة المصرية تلقت بلاغا من الفنانة أميرة نايف تفيد فيه باقتحامه مسكنها، ومحاولة قتلها مستخدما سلاحا ناريا، فتحركت الشرطة إلى المكان الذي حددته الممثلة وألقت القبض على المتهم، وعثرت بحوزته على بندقية خرطوش وخمس طلقات.

وتوترت العلاقة بين الفنانة أميرة نايف، وزوجها بعد حوالي 6 أشهر فقط من زواجها، وحاولت الانفصال فى هدوء لكنه رفض، فأقامت دعوى خلع، أمام المحاكم المصرية، وأبلغت عنه أمن الكومبوند الذى تقيم فيه بمدينة الشيخ زايد، وأمرت بمنعه من الدخول لتعرضه أكثر من مرة لمحاولة قتلها.

وجاء في التحريات التي قامت بها الشرطة المصرية، أنه تم ملاحظة وجود كسر بباب الشقة وبعثرة في محتوياتها، وضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات، واعترف بالواقعة لوجود خلافات بينهما، وتحرر محضر وتقرر عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وشاركت الفنانة أميرة نايف، وهي ممثلة مصرية، من أب أردني وتقيم في ضاحية السادس من أكتوبر، في عدد من الأعمال الفنية المصرية التي من بينها "أم الصابرين"، "الريان"، "فرعون"، "صرخة أنثى"، "ملك روحي"، و"العندليب حكاية شعب".